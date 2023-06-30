Bayraktar: ''Nükleer enerji programımız Türkiye'nin enerji çeşitliliği açısından fevkalade önem arz ediyor" dedi.

"Bu çok önemli bir miktar. En az bunun kadar önemli olan bu enerjiyi karbonsuz bir şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Nükleer enerji programımız hem çevresel açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de Türkiye'nin enerji çeşitliliği açısından fevkalade önem arz ediyor. Tabii ki bu proje tek değil, bu projenin yanında 2. ve 3. santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor."