Fidan, "Tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

Milletimiz çelik iradesi ile bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmaları ile zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine uzanan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü veya başka kispeler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.

Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın teşakkuz içinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma iş birliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR"

Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK ister onun iniltili yapıları ister DEAŞ ister DHKC olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleri ile mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun.