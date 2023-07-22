Bakan Fidan: Tahıl anlaşmasında Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tahıl anlaşmasında Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." ifadesini kullandı.

Fidan, Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında gerçekleşen diyalog sürecine destek verdiklerini belirterek, bu konuda her zaman yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin Tahıl Anlaşması sürecini hayata geçirebilme hususunda ciddi arayışlarının, Ukrayna tarafının da alternatif getirme çabalarının olduğunu vurgulayan Fidan, "Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." diye konuştu.

Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede kendisiyle hemfikir kaldıklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmede de Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmayı uzatmadığına dair bir takım detaylı sebepler aldıklarını ve bunların üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bunları BM ile de görüştüklerini anlatan Fidan, "Rusya'nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan olarak çıkması için buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüklerini ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acilen toplama konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Şimdi asıl gündemlerinin topluca somut ne tür adımlar atılabilecekleri olduğunu kaydeden Fidan, "Çünkü İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

GİL: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ

Türkiye ile çok yönlü çalışmaları geliştireceklerini belirten Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Özellikle tek taraflı yaptırımlara da karşıyız. Özellikle Venezuela'ya karşı olan tek taraflı yaptırımlara da karşıyız. Yasa dışı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı 900 küsur yaptırım var. Burada Türkiye'nin desteğini hissediyoruz, her zaman bu yaptırımları kınamıştır." ifadelerini kullandı.

Gil, küresel barışa duydukları adanmışlığı vurgulayarak, Türkiye ve Venezuela'nın aynı şeyi savunduğunu, bütün çatışmaların, özellikle Avrupa'da olan çatışmaların diyalogla çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgelerinde çok önemli yatırım ve iş birliği politikaları geliştirdiğini aktaran Gil, bunların son derece önemli olduğunu, gelecek aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karakas'a ziyaretini beklediklerini ve bu sayede bu anlaşmalardaki konuların da ivme kazanacağını söyledi.

Gil, Türkiye'yi stratejik bir dost olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Türkiye'yi biz yükselen bir potansiyel ülke olarak ve Sayın Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz. Çünkü yeni bir dünya düzeni yükseliyor." dedi.

"TAHIL ANLAŞMASININ YENİLENMESİ GEREK"

Konuk Bakan Gil, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ermesine ilişkin soru üzerine, Türkiye gibi Venezuela’nın da gıda güvenliği açısından bu konuya çok büyük önem atfettiğini söyledi.

Venezuela’nın bu konuyu bütün uluslararası platformlarda dile getirdiğini belirten Gil, Afrika kıtası başta olmak üzere tüm kıtalarda gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gil, uygun fiyatta gıdaya erişimin de sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bu bölgeden çıkan tahıla dünyanın ihtiyacı var. O nedenle biz bu anlaşmanın yeniden ele alınmasını talep ettik. Bu ürünler hakikaten kimin ihtiyacı varsa onlara ulaşabilsin, bunlar sadece bir ticari mala ve pazara dönüşmesin. Çünkü bu özellikle de gıda güvensizliği olan ülkelere çok zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Birleşmiş Milletler'in (BM) eşgüdümünde çalışmaya devam etmek zorunda olduklarına dikkati çeken Gil, bu çerçevede anlaşmanın yenilenmesi talebinde bulunduklarını anlattı.