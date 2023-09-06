Fidan, "FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadelemizde de komşumuzdan etkin iş birliği görmeyi beklediğimizi ilettik" dedi.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında iş birliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadelemizde de komşumuzdan etkin iş birliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil iş birliği alanı olmalı.

Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemiyoruz. Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı iş birliği yapabileceğimizi vurguladık.