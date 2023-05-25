Bakan Kirişci tarım ve hayvancılıkla ilgili ortaya atılan iddiaları tek tek çürüttü "rasyonel gerçekliği yok" dedi.

Global dünyada ithalat yaparsınız ihracat da yaparsınız bu olur. İthal edilen samanın miktarı sadece 500 kg. Bir tane hayvanın ihtiyacı olan saman miktarı. Şimdi saman ithal ediyor yaygarası makul mantıklı kabul edilebilir bir şey mi?

Devletin resmi rakamları var. Biz buna itibar etmeyeceğiz kime itibar edeceğiz. Bu devletin resmi ithalat ihracat rakamları. 21 yılda 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi bu sektör. İthalat da var ihracat da var.

Togg'u hazmedemediler tıpkı Devrim'in başına geleni devrin otomobilinin başına da getirmeye çalıştılar değersizleştirmek için bütün gayretlerini sergilediler. Soğan ile Togg'un ne alakası var ne ilişkisi varsa onu da anlamış değilim onu da yarıştırmaya çalıştılar.

Soğanın arz noktasında daraldığı dönemler olur bunlar her zaman olur. Şu anda üstelik soğan 5 TL'ye düştü 8 TL'ye düştü.

Gidip çiftçinin yanında poz verecekler şimdi çiftçi kazanamıyor soğan para etmiyor falan diye yaygara koparacaklar. Bu söylediklerinin hiçbirinin bir gerçekçi yanı yok rasyonel bir tarafı yok.

