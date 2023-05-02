Bir Dizi Temaslarda Ve Ziyaretlerde Bulunma Ve Seçim Çalışmalarına Katılmak Üzere Memleketi Kahramanmaraş’a Gelen Tarım Ve Orman Bakanı 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci Afşin İlçesinde Seçim İrtibat Bürosunun Açılışına Katılım Sağladı.

Buradaki Coşkulu Kalabalığa Hitap Eden Bakan Kirişci Birlik Ve Beraberlik İçerisinde Daha Güzel Günler Göreceklerine Dikkat Çekti.

Daha Sonra Muhalefetin Asılsız Söylemlerini De Eleştiren Bakan Kirişci 14 Mayısta Milletin Onlara Gereken Cevabı Vereceğini İfade Etti.

Bakan Kirişci Konuşmasının Ardından Diğer Partilerden Ak Partiye Katılım Sağlayan Üyelerin Rozetlerini Takarak Onları Tebrik Etti.