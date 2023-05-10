Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Arıcılara Şeker Desteği" programına katıldı.



Kirişci, afet bölgesi ilan edilen illerin Türkiye'nin stratejik öneme sahip tarımsal üretim merkezleri olduğunu aktardı.

- "Yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili desteklerinin olduğunu anımsatan Kirişci, aynı anda 4 iklimin yaşandığı bir coğrafyanın merkezinde yer alan afet bölgesindeki binbir çeşit bitkinin arıcılığı önemli hale getirdiğini vurguladı.

Kirişci, bölge ekonomisi içinde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Deprem afeti nedeniyle lojistik imkanların kısıtlı olması, ağır geçen kış şartlarında arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi adına şeker önemli bir besin kaynağıdır. Biz de bundan hareketle yetiştiricilerimizin taleplerine kulak kabarttık, sessiz kalmadık. Bütçesini ayarladık ve yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık. 12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcımızın 1 milyon 340 bin arılı kovanı için 5 bin ton besleme şekeri dağıtımına 28 Nisan itibarıyla başladık. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 1180 arıcımızın sahip olduğu yaklaşık 105 bin kovan için 7,2 milyon lira değerindeki toplam 424 ton şeker dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim tarihinde yeni bir yüzyıla "merhaba" diyeceğini anımsatan Kirişci, "Bu yüzyılda savunma sanayi ne kadar önemliyse tarım da önemli. Çünkü savunma sanayindeki kardeşlerimizin de gıda ihtiyaçlarını ve buradan hareketle tarımla ilgili üretim faaliyetlerini bizim önemsememiz ve hayati öneme haiz bir alan olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ana ekseni tarım ve gıda sektörü olacaktır." diye konuştu.

Kirişci, konuşmasının ardından Dulkardiroğlu ve Okikişubat ilçelerinde arı yetiştiriciliği yapan 436 çiftçiye yönelik gerçekleştirilen şeker dağıtımını yaptı. Üreticiler de Kirişci'ye petek bal hediye etti.