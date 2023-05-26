Kirişci, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan zarara değinerek, "Telafiler başlıyor. 43 bin 618 küçükbaş hayvan için dağıtım işlemi bugün başlayacak" dedi

12 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, tarım ve hayvancılık konusunda kayıpları olan vatandaşlarımıza ödemelerimiz yapılıyor. 341 milyon TL sadece küçükbaş için bir ayni ödememiz olacak.

Bugün küçükbaş hayvan kayıpları için telafiler başlıyor. 43 bin 618 küçükbaş hayvan için dağıtım işlemi bugün başlayacak. 5 bin 804 büyükbaş hayvan, 800 bin civarında kanatlı, 26 bin arılı kovan zayiatı var.

Adana’da denizde faaliyet gösteren balıkçı gemileri de zarar gördü. 5 bin TL ile 60 bin TL arasında bunlara da hibe şeklinde bir ödememiz olacak. 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasında bütün illerde kayıtlı balıkçı gemileri için bir defaya mahsus bir ödememiz olacak.

Su ürünleriyle de ilgili de bu tarihi esas alacağız. Adet başına 0,2 TL (20 kuruş) balık yumurtası yardımı, adet başına 1 TL yavru balık yardımı, adet başına 250 TL anaç balık yardımı yapılacak.

Toplam 11 il için yardım 341 milyon TL’ye tekabül ediyor. Ödenekleri hazır, başvurular inceleniyor. Geciktirmeden büyükbaş hayvan ve kanatlılar için de ödemelere geçilecek.