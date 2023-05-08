Kayseri'de bir restoranda düzenlenen "Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması"nda konuşan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ardından kentin ayağa kalkması, yaraların sarılması için gayret edildiğini anlatan Kirişci, Kayseri'nin idarecileriyle belediye başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ın yanında olduğunu vurguladı.

Kayseri'ye depremden sonra çok sayıda Kahramanmaraşlının göç ettiğini anımsatan Bakan Kirişci, kentteki Kahramanmaraşlılardan seçimde memleketlerine giderek oy kullanmalarını ve kendilerine destek vermelerini istedi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de depremden sonra yanlarında olan tüm kardeş belediyelere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise deprem bölgelerine yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.