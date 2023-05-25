Bu kapsamda Bakan Kirişci, Pazarcık İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim irtibat bürosunda düzenlenen programda bakan kirişci ve Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Teşkilat Mensupları Alınan Yüksek Oy Oranları Dolayısıyla Onlara Teşekkür Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan bakan Kirişci, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde de desteklerini arttırarak sürdürmelerini istedi.

Programda bir sürpriz de yaşandı. Bakan kirişci’yi telefonla arayan cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık halkına seslendi