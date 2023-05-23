Bu Kapsamda Andırın İlçesi Kışla Bahçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Bakan Kirişci Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Teşkilat Mensupları Burada Alınan Yüksek Oy Oranları Dolayısıyla Onlara Teşekkür Etti.

Ardından Açıklamalarda Bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Her Zaman Olduğu Gibi Yine Milletin Ferasetinin Her Şeyin Önüne Geçtiğini İfade Etti.

Ak Partinin Çok Köklü Bir Siyasi Hareket Olduğunu Söyleyen Bakan Kirişci Yapılan Bütün Engellemelere Rağmen Millet İçin Millet Yolunda Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceklerine Dikkat Çekti.

Konuşmaların Ardından Bakan Kirşici Ve Beraberindekiler 14 Mayıs Seçimlerinde En Yüksek Oy Oranı Çıkartan Üç Mahalle Başkanına Teşekkür Belgesi Takdim Etti.