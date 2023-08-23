Özhaseki, deprem bölgesinde inşa edilen konutların büyük bir kısmını tamamlayarak ekim, kasım ve aralık aylarında hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Deprem bölgesinde konutları yaparak bir an önce hak sahiplerine teslim etmenin birinci vazifeleri olduğunu vurgulayan Özhaseki, "O bölgelerde şu ana kadar 180 binde fazla ihale aldık. Konutların büyük bir kısmını ekim, kasım ve aralık gibi zaten teslim edeceğiz. Bunları hak sahiplerine dağıtacağız. Bu arada 300 binden fazla konutun da rezerv alanlarında yapılması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.