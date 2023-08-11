Özhaseki, “İlle de 'Biz bu orta hasarlı binamızı güçlendirmek istiyoruz.' diyorsanız, raporları alın, müracaatınızı yapın, belediyeden ruhsatınızı alın devam edin” ifadelerini kullandı.

"Orta hasarlı bina yorulmuş bina demektir. Bunlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın, birçok masraf etmenize rağmen birazcık güçlendirseniz de yarın bir gün tehlikeye açık bina demektir. Eğer ille de 'Biz bu orta hasarlı binamızı güçlendirmek istiyoruz.' diyorsanız, raporları alın, müracaatınızı yapın, belediyeden ruhsatınızı alın devam edin. Ama bana soruyorsanız, 30 yıldır bu işlerin içerisinde olan, yıllarca belediye başkanlığı yapmış, ömrü bu işlerle geçen kardeşinize soruyorsanız. Lütfen bu işe tevessül etmeyin, ağır hasarlılar grubunda görelim ve yıkalım. Bizim verdiklerimizden istifade ederek sıfırdan yapın. Yeniden yapın. Yok hayır kanun diyor ki, 'Ben bundan istifade edeceğim arkadaş, raporu da aldım, her türlü işi de hazırladım, belediyeye gidiyorum uygun şekilde ruhsatımı alıyorum, güçlendireceğim.' Siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok ona. Naçizane yine söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın talimatı da böyle, orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu bizim yükümüzü arttırıyor aslında. Üzerimize gelen mali yükü daha da arttırıyor ama olsun, arttırsın. Yeter ki bu iş bir kere yapılıyor, yapılsın ve bu işlerin içinden çıkalım."

