Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2028'de 35 Kentte gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, festivalin bu yılki ilk durağı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kültür Yolu’nun Anadolu’nun 7 bölgesine yayıldığını ifade etti.

Festivale dahil edilen şehir sayısının her yıl artırıldığını belirten Ersoy, "İnşallah 2028'de 35 Şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni Gerçekleştiriyor olacağız” ifadelerine yer verdi.



