Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay’da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Yeni Adli Yılın Ülkemiz Ve Milletimiz İçin Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum Dedi.