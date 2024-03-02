Başkan Adayı Ceyhan Ziyaretleri Kapsamında Narlı, Çiğdemtepe Ve Akçakoyunlu Mahallelerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Burada Gerçekleştirdiği Konuşmada Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Pazarcık Halkından Tam Destek İstedi.