Başkan Adayı Ceyhan Ziyaretleri Kapsamında Narlı, Çiğdemtepe Ve Akçakoyunlu Mahallelerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.
Burada Gerçekleştirdiği Konuşmada Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Pazarcık Halkından Tam Destek İstedi.
Başkan Adayı Ceyhan Ziyaretleri Kapsamında Narlı, Çiğdemtepe Ve Akçakoyunlu Mahallelerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.
Burada Gerçekleştirdiği Konuşmada Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Pazarcık Halkından Tam Destek İstedi.
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