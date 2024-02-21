Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Adayı Görgel, Kapı kapı dolaşarak çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız ifadelerini kaydetti.
Ardından Nurhaklı esnafları ziyaret ederek 31 Martta cumhur ittifakı adına destek istedi.
Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Adayı Görgel, Kapı kapı dolaşarak çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız ifadelerini kaydetti.
Ardından Nurhaklı esnafları ziyaret ederek 31 Martta cumhur ittifakı adına destek istedi.
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|Takım
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|Takım
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