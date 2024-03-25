Dur durak bilmeden ziyaretlerine devam eden başkan adayı Görgel, beraberinde Cumhur İttifakı Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Feyzettin Okumuş ile Doluca, Yolderesi, Kırmakaya Ve yeşilyöre mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, mahalle halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen başkan adayı görgel, çözüm önerilerinde bulundu.

Türkoğlu bölgesinde ziyaretler gerçekleştiren başkan adayı Görgel, “Seçime son bir hafta kala il genelinde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bizlere destek veren yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Cumhur ittifakı Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Feyzettin Okumuş da “ilçemizde her yüreğe dokunmak için gece gündüz ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.” İfadelerine yer verdi.