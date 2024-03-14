Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Beraberinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Cumhur İttifakı Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara İle Birlikte Seçim Çalışmaları Kapsamında, Kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Da Sık Sık Bir Araya Gelerek Kent Adına İstişarelerde Bulunuyor.

Bu Kapsamda Da Başkan Adayı Görgel Ve Beraberindekiler Kmsto Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Toplantı Yaptı.

Samimi Bir Ortamda Gerçekleşen Ziyaretler Sonrası Açıklamalarda Bulunan Başkan Adayı Görgel, Odalar Arasında Büyük Bir Birlik Ve Beraberlik Örneği Gösterildiğine Dikkat Çekti.

Beraberindekiler Kmsto Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Nazik Ziyaretlerinden Dolayı Başkan Adayı Görgel Ve Beraberindekilere Teşekkür Etti.