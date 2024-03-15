Bu Kapsamda Başkan Adayı Görgel, Mağralı Ökkeş Caddesindeki Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Onların Sorunlarını Dinledi Ve Çözüm Önerilerinde Bulundu.

Ziyaretlere Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak Ve Teşkilat Mensupları Eşlik Etti.

Başkan Adayı Görgel, Burada Yaptığı Açıklamada “Hemşerilerimizin Cumhur İttifakımıza Karşı Büyük Bir Teveccühü Var, Hep Birlikte Kahraman Şehri Yeniden İnşaa Edeceğiz .” İfadelerine Yer Verdi.

