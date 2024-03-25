Bu kapsamda Başkan Adayı Görgel, Türkoğlu nikah sarayında vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi.

Ev sahipliğinİ Türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş'un yaptığı iftara Cumhur ittifakı Türkoğlu belediye başkan adayı Feyzettin okumuş da katılım sağladı.

Nikah sarayında düzenlenen iftar programına davetliler yoğun ilgi gösterirken, Başkan Adayı Görgel, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti, onlarla beraber iftar açtı.

Sonrasında Ak parti Türkoğlu belediye başkanı Osman okumuş, Emanetimizi teslim edeceğiz inşallah diyerek sözlerini devam ettirdi.

Diğer taraftan ise Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara şükranlarını sunan Başkan Adayı Görgel, şu ifadelere yer verdi.