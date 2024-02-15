Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Onikişubat İlçesi İsmet Karaokur Bulvarında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Toptaş ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat ilçemizde Hanifi Başkanımıza Büyükşehirde ise Fırat Başkanımıza vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh var ifadelerini kullandı.

Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş ise seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, sıkıntılarını ve problemlerini dinliyoruz dedi.