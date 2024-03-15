İlçede her yüreğe dokunmak için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Toptaş; Bulutoğlu, Beşbağlar, Kaynar, Kumarlı, Çukurhisar, Tekir ve Kurucuova Mahallelerini de ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adayı Toptaş, onların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek anında çözüme kavuşturulabilecek konuları çözüme kavuşturarak süreç isteyen sorunları ise not ederek sorunların takipçisi olmaya devam ediyor.