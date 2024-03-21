Başkan Adayı Şahin Göreve Geldikleri Takdirde Planladıkları Projeler Hakkında Bilgiler Paylaştı.
Başkan Adayı Şahin Konuşmasının Devamında 31 Mart Seçimlerinin Önemine Dikkat Çekerek Tüm Ekinözü Halkından Desteklerini İstedi.
 