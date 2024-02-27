Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle buluşması ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya gelen Toptaş kent için öncelikli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek vatandaşların da sorunlarını dinledi.

Aksu Haber’e özel açıklama yapan Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş gece gündüz, yağmur çamur dinlemeden milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek, vatandaşa hizmet noktasında her zaman teyakkuzda olacaklarını ifade etti.

