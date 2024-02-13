Aday Yener Başkan Adaylığının Tarafına Tevdi Edilmesinin Hemen Ardından Elbistan Sokaklarına Çıkarak Kelimenin Tam Anlamıyla Karış Karış Şehrin Her Köşesini Ziyaret Ediyor.

Bu Kapsamda Açık Ve Kapalı Halk Pazarında Ticaret Yapan Esnaf Ve Vatandaşlarla Da Bir Araya Gelen Başkan Adayı Yener Burada Onların Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek Yapacağı Projeler Hakkında Bilgiler Verdi.

Çok Güçlü Bir Siyasi Hareketin Bir Parçası Olmaktan Onur Duyduğunu Dile Getiren Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Milletinin Hizmetinde Beş Yıl Boyunca Gece-Gündüz, Yağmur-Çamur Demeden Canla Başla Bu Aziz Millet İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.

