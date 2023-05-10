MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Trabzonlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Artık vakit yaklaştı, sandık görüldü. 4 gün yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Toplantımızda emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum.

Trabzon demek kardeşlik demektir, dik duruşun eğilmeyen başın medarı iftarı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün nur yüzlü çehresi görülür.

Ülkemizin tüm yörelerini, tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Devlet ve milleti ile hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğin Türkiye hedefini yakalamak için mücadele ediyoruz. Canımızı dişimize takarak çalışıyoruz.

Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız.

14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız

Madem onlar ülkemizi takip ediyor, madem Türkiye'nin yok oluşuna yatırım yapıyor Trabzon'un vereceği güçlü cevap mukadderdir.

Dost kısveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş, siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Sandıkta oy pusulasına ve mührü elinize aldığınızda bir oyunuzu MHP'ye bir oyu Erdoğan'a verecek misiniz? Sözünüz söz mü?

Trabzon halı bıçkın iradesi ile gücümüze güç katıyor.