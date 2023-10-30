EXPO 2023 kapsamında ziyaretçilere açılan KMTSO Başkanlık Ofisi, şehrin ticaret potansiyelini ve geleceğe yönelik hedeflerini bir araya getiriyor.

Bu modern ofis, şehrin ticari dinamiklerini yansıtan çağdaş bir tasarıma sahip. EXPO 2023'te yer almasıyla birlikte, ziyaretçilere Kahramanmaraş'ın ticaret ve sanayi potansiyelini tanıtma fırsatı sunuyor.

KMTSO Başkanlık Ofisi, şehrin iş dünyasına ve girişimcilik ruhuna vurgu yaparak Kahramanmaraş'ın ekonomik çeşitliliğini sergiliyor.

EXPO 2023 vesilesiyle açılan bu özel ofis, ziyaretçilere kentin ekonomik altyapısını tanıma şansı sunarken, aynı zamanda şehrin ticaret ve sanayi liderleriyle bir araya gelme imkânı da sağlıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Konu ile ilgili Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.