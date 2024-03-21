Mücbir Sebep Halinin Sona Erme Tarihi 30 Nisan 2024 Olarak Belirlenmiş Olsa Da, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Bölgedeki Esnaf, Tüccar Ve Sanayicilerin Birikmiş Borçlarını Ödeyebilmeleri İçin Kolaylaştırıcı Düzenlemeler Talep Ediyor.

Başkan Buluntu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Almış Olduğu Kararların, Vergi Ve Prim Borçlarının Ertelenmesi Ve Taksitlendirilmesi Konusunda Önemli Bir Adım Olduğunu Belirtti. Ayrıca Deprem Bölgesinde Kdv, Kurumlar Ve Muhtasar Vergileri Şartsız-Koşulsuz Taksitlendirilmesi Gerektiğini Ve Benzer Şekilde İşletmelerin Tüm Sgk Borçları Da Teminata Gerek Duymaksızın Taksitlendirilmesi Gerektiğini İfade Etti.

Başkan Buluntu Mücbir Sebep Döneminde Ertelenen Birikmiş Vergi Ve Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi Konusunda Kolaylık Sağlanmaması Halinde Esnaf, Tüccar Ve Sanayiciler Çok Zor Durumda Kalabilir, Teşvikleri Yanabilir Ve Cezalı Duruma Düşebilirler. Bu Durumu Da Dikkate Aldığımızda 30 Nisan 2024 Tarihinden Bitecek Olan Mücbir Sebep Kapsamının Van Depreminde Olduğu Gibi Daha Uzun Döneme Uzatılması Gerekmektedir. Ödenmesi Gereken Borçlarla İlgili Taksitlendirme İşleminin Yasal Şartlarının Deprem Bölgesine Özel Yeniden Belirlenmesi Bir Zorunluluk Olmaktadır. Ayrıca Finansal İmkânı Olup Da, Bu Borçlarını, Uzatılan Tarihten Önce Peşin Ödeyenlere De Bir İndirim Hakkı Verilmesi Bütçeye Hızlı Nakit Girişini Teşvik Edecektir.” İfadelerine Yer Verdi.