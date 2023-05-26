Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Konuşmasının devamında Büyükkılıç, 28 mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı erdoğan’a destek isteyerek, rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu.
Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Konuşmasının devamında Büyükkılıç, 28 mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı erdoğan’a destek isteyerek, rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu.
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