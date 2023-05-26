Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmasının devamında Büyükkılıç, 28 mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı erdoğan’a destek isteyerek, rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu.