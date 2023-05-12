Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine değinen Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Dört cumhurbaşkanı adayı vardı. Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Peki niye çekildi? Açıklaması tabii ki kendisini ifade etmek için yapılmış bir açıklama. Seçmene karşı, 'Öyle baskı yaptılar ki ben çekilmeseydim zaten kaybedecekler ama sorumlusu ben olacaktım.' diyor. Kılıçdaroğlu ve o yedili masada oturanları söylüyor. Ama konuşulanlar, söylenenlerle bir şantaja maruz kaldı. Bir kaset kumpasıyla karşı karşıya kaldı. Tehdit edildi. Çekileceği günlerdir konuşuluyordu. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, Türk demokrasisine yapılmış siyasi bir darbedir."

