Personellerle sohbet ederek geçmiş Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Görgel, ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e özel yaptığı değerlendirmede “Mesaimizin ilk günü çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.
Personellerle sohbet ederek geçmiş Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Görgel, ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e özel yaptığı değerlendirmede “Mesaimizin ilk günü çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.
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