Personellerle sohbet ederek geçmiş Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Görgel, ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e özel yaptığı değerlendirmede “Mesaimizin ilk günü çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.