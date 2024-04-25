Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına da durmaksızın devam ediyor. Şehrin birçok yerinde deforme olan şebeke hatlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha başlattı.

Deprem sonrası altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımların ilk etabı olan 500 Milyon TL’lik projede çalışmalar başladı.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Hürriyet Mahallesi’nde yeni şebeke hatlarının imalatı hızla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, alanda incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgiler aldı.

