Yaşanan depremler sonrası şehrin son durumundan bahseden başkan Güngör, enkaz kaldırma çalışmalarının ne aşamada olduğunu anlattı.
Konuşmasının devamında başkan Güngör, orta hasarlı binaların son durumundan bahsetti.
Yaşanan depremler sonrası şehrin son durumundan bahseden başkan Güngör, enkaz kaldırma çalışmalarının ne aşamada olduğunu anlattı.
Konuşmasının devamında başkan Güngör, orta hasarlı binaların son durumundan bahsetti.
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