Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri projesinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğa turizmine hizmet edecek Ali Kayası’nda başlattığımız Cam Teras ve Turizm Tesisleri projemiz devam ediyor. Deprem sonrası projemize tekrar başladık” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Basın mensuplarının da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen ve planlanan çalışmalar, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projeler ve şehrin imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin ilk etabının Ağustos sonu itibariyle tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Güngör, "Deprem sonrası tekrar bu projemize devam ediyoruz. İnşallah Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, Ağustos sonu itibariyle tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Şehirde hayata geçirilen ve planlanan turizm yatırımlarına ilişkin de bilgiler aktaran BAŞKAN Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelini ve ziyaretçi sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.” cümlelerini kaydetti.