Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremler sonrasında 20 Şubat tarihinden günümüze kadar toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak sunuluyordu.

Alınan UKOME kararıyla 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretli tarifeye geçildi.

Buna göre Kahramanmaraş’ta şehir içi ulaşımda tam kart 5 buçuk liradan 7 liraya, indirimli öğrenci kartı ise 3 buçuk liradan 4 liraya yükseltildi.

Ücretsiz toplu taşıma hizmeti ve Kahramanmaraş Modeli’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehirler arası en uygun toplu taşıma

Kahramanmaraş’ta olduğunu ifade etti.

“Aylık 20 milyon TL’lik Desteğimiz Olacak” Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde toplu taşıma hizmeti Kahramanmaraş Modeli adını verdiğimiz bir sistemle yürütülüyor. Türkiye’de bu modeli uygulayan ilk belediyeyiz.

Özel Halk Otobüsü esnafımızın aylık akaryakıt giderini karşılıyoruz. Ayrıca toplu taşıma esnafımıza aylık maddi destekte bulunuyoruz. 20 Şubat tarihinden itibaren hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyoruz.

Toplu taşıma esnafımızı ve hemşehrilerimizi mağdur etmeme noktasında yoğun gayret gösterdik. Aylık 20Milyon TL’lik desteğimiz devam edecek. Daima hemşehrilerimizin yanındayız” dedi. “60 Milyon TL destek verdik” Şehrin tekrar ihya ve inşası, depremin yol açtığı yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması için de faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistem kapsamında özel halk otobüsü esnafına, mazot desteği de dahil olmak üzere aylık 60 Milyon TL destek verdiklerini ifade etti.