AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve konteyner kentte yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Bisikletlerine kavuşan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, aileler de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, desteklerini eksik etmeyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Dağıtımı gerçekleştirilen bisikletlerin çocuklara hayırlı olmasını dileyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, birliktelik mesajı verdi.