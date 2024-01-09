5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası devam ediyor.

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları sürüyor.

Kentsel tasarım projesi kapsamında şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacağını ve 3 bin 500’ünün ihalesinin yapıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan şehir tasarım projesi hızla sürüyor.

Şehir merkezimize toplam 10 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı.

Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Hayrullah Mahallesi’ne bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere toplam 2 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılıyor. Azerbaycan Mahallemizin inşası hızla sürüyor. Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak” cümlelerini kaydetti.

