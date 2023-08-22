Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar’da yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu

Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler alan başkan Güngör tamamlanan örnek daireyi gezdi.

İncelemeler sonrası şehir genelinde devam eden ve planlanan faaliyetlere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ı İnşa Ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör, Yerinde Dönüşüme Yoğun İlgi olduğunu söyledi.



“6 Şubat depremlerin ardından şehrimizde her alanda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çadırdan konteynere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Kalıcı konutlarımız ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda hak sahiplerinin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulması için tüm kurumlarımız yoğun gayret gösteriyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a toplam 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşa edileceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Hak sahipliğine konu olan konut sayısı 82 bin 104, köy evi sayısı ise 30 bin 310. Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kalıcı konutların alt ve üstyapı imalatlarında TOKİ’miz ile iş birliği içerisinde çalışıyor, kolaylaştırıcı rol oynuyoruz. Biz yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Bunun için de el birliğiyle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak” cümlelerini kaydetti.

Yerinde dönüşüm projesine olan ilgiden de bahseden Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizi esas aldığımızda Akyar, Karacasu ve Önsen bölgesinde toplamda 15 bin kalıcı konut yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu yine yerinde yapılacak. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi. Kahramanmaraş’ımızda 30 binin üzerinde hemşehrimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etti. Vatandaşlarımızın yerinde dönüşüme göstermiş olduğu ilgi bizleri de memnun etti” diye konuştu.

Kentsel tasarım projesinin etaplar halinde hayata geçirildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde şehrimizde mikrobölgeleme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezimizde jeolojik etütleri tamamlanan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nın bir kısmında kentsel tasarım projemizin ilk etabının temellerini attık. Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanan alanlarda etaplar halinde kentsel tasarım projemizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek. Proje çalışmaları başladı. İnşallah ihalesi de kısa süre içerisinde gerçekleştirilerek yeni Valilik binasının inşasına başlanacak” ifadelerini kullandı.