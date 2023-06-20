6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 11 ilin il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında 95 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda depremin etkileri konuşuldu.

Burada açıklamalarda bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, konuşmasında gözyaşlarına hâkim olamayarak afet sürecinde verilen her bir desteğin ne kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, Kahramanmaraş’ın son durumuyla ilgili bir sunum yaptı.