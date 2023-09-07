Geçtiğimiz günlerde Göksun ve Onikişubat’ta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şimdi de Dulkadiroğlu muhtarlarıyla buluştu. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da katılımıyla Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör; kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, yıkım çalışmaları, kentsel tasarım ve yerinde dönüşüm projesi, alt ve üstyapı yatırımları gibi pek çok konuya ilişkin muhtarlara bilgiler aktardı. Muhtarlarla tek tek ilgilenerek taleplerini not alan Başkan Hayrettin Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Ekim Ayı Sonunda Kalıcı Konutların Teslimine Başlanıyor

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından çadırlardan konteynerlere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Şu anki gündemimiz kalıcı konutlar. Kalıcı konutlarımız büyük bir hızla yükseliyor. Kahramanmaraş’ımıza 82 bin kalıcı konut ve 30 binin üzerinde köy evi inşa ediliyor. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 binin üzerinde. Bu sayı her geçen gün artıyor. Tamamlanıp teslim edilen köy evlerimiz var. İnşallah Ekim ayı sonunda da peyderpey konutların teslimine başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda inşallah kalıcı konutlarımızın büyük bir çoğunluğu 1 yıl içerisinde tamamlanıp teslim edilecek” dedi.

Yıkılan Yapıların Büyük Çoğunluğu Yerinde Yapılacak

Yerinde dönüşüm projesi hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, “82 bin kalıcı konutun yaklaşık 60 bini Dulkadiroğlu ve Onikişubat’a yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu yine yerinde yapılacak. Yani şehir, merkezden dışarı kaydırılıyor ifadesi son derece yanlış. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi ve son derece ilgi gördü. Şehrimizde de 35 binin üzerinde hemşehrimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etti” diye konuştu.

Kentsel Tasarım Etaplar Halinde Sürecek

Kentsel tasarım projesinin temellerinin atıldığı ve etaplar halinde devam edeceğini açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Şehir merkezinde yıkımın en fazla olduğu Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nda bakanlığımız tarafından kentsel tasarım projesi başlatıldı. Dönüşüm faaliyetleri peyderpey devam edecek. Azerbaycan Devleti tarafından bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi’nde de çalışmalar sürüyor. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek” cümlelerini kaydetti.

Hasarlı Binaların Yıkımı Hızla Sürüyor

Depremde hasar alan binaların yıkımının devam ettiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “İl genelinde 35 bin ağır hasarlı binamız var. Yıkımlar Valiliğimiz YİKOP tarafından ihale ediliyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da denetleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yıkımlara sulama desteğinde bulunuyoruz. Uygun alanlarda patlatmayla yıkıma da başlandı. Bu da yıkım çalışmalarını hızlandırdı. Hemşehrilerimizin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için tüm kurumlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Tüm İlçelerimizin Altyapısını Yeniliyoruz

Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla plan ve projelerimizi revize etmek zorunda kaldık, önceliklerimiz değişti. Depremde hasar alan yollarımızın yenilenmesi için 1,5 Milyar TL, altyapı için ise 15 Milyar TL’lik bir kaynak ihtiyacı hâsıl oldu. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yollarımızı yeniliyoruz. Kırsal mahallelerimizin ulaşımını iyileştirmek için de çalışmalarımız sürüyor. Zaten eski olan altyapımız depremlerle iyice tahrip oldu. Deprem öncesinde her bir ilçemizde altyapı hatlarımızı yenilemek için projelerimizi peyderpey uygulamaya başlamıştık. Deprem sonrasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ve İller Bankası ile bu noktada yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm ilçelerimizin altyapısını yenilemek için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Altyapımızı en az 100 yıl boyunca şehrimize hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz. Alt ve üst yapısıyla afetlere dirençli, yaşanabilir, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kısa Zamanda Ciddi Mesafe Aldık

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Öncelikle bugün bir araya gelmemize vesile olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Deprem sonrası geride kalan 7 aylık süreçte şehrimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi rahatlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çok ciddi mesafe aldık. İnşallah kısa zamanda ilçemizi ve şehrimizi eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.