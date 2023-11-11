Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette esnaflarla sohbet eden Başkan Güngör, taleplerini de dinleyerek tek tek not aldı.

Devamında Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek yönetim kuruluyla bir araya gelen heyet, sanayi sitesinin sorunlarına ve çözüme ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle Küçük Sanayi Sitemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.

Esnaflarımızla bir araya geldik, taleplerini dinledik. Deprem öncesi başlattığımız altyapı çalışmaları, deprem sonrası hasar gören iş yerlerinin dönüşümü ve yeni iş yerleri gibi pek çok konuyu esnaflarımızla istişare ederek bakanlığımızdan aldığımız son bilgileri kendileriyle paylaştık.

Küçük Sanayi Sitesi esnafımızın sorunlarını biliyor ve bu doğrultuda hizmet etmek için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Esnafımız müsterih olsun” ifadelerini kullandı.