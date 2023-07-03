Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi programa katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

Deprem bölgesindeki il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; şehirlerin imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar, kalıcı konutların yapımı, imar planları, yerinde dönüşüm projeleri ve zemin etüt çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer verilen habere göre, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, "Şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaları görüştük. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Deprem bölgesine göstermiş olduğu özel ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gayret ve el birliğiyle deprem bölgesi şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun" cümlelerini kaydetti.