Konuşmasında başkan Güngör, “seçim sonrası mahalle bazında programlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toki konutları ile ilgili bilgiler veren Başkan Güngör, bir yıl içerisinde hak sahiplerine konutlar teslim edilmiş olacak dedi.
Konuşmasında başkan Güngör, “seçim sonrası mahalle bazında programlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toki konutları ile ilgili bilgiler veren Başkan Güngör, bir yıl içerisinde hak sahiplerine konutlar teslim edilmiş olacak dedi.
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