Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ayakkabıcılar Sitesi’ni ziyaret ederek ayakkabıcı esnafıyla bir araya geldi.

Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte’den üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, esnafları da iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafların taleplerini tek tek dinleyerek not alan Başkan Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile Ayakkabıcılar Sitesi’nde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın taleplerini dinledik, istişarelerde bulunduk. Şehrimizin ayakkabıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olmasında emeği geçen tüm esnafımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim bereketli, bol kazançlar nasip eylesin” diye konuştu.