Alanda yürütülen çalışmaları mahalinde görmek ve son duruma ilişkin bilgiler almak üzere şehir genelinde ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Tarihi Ceyhan Köprüsü ve depremzedelere ev sahipliği yapan Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’nın da yer aldığı programda heyet, EXPO2023 alanı içerisinde yer alan Savunma Sanayi Konteyner Kent’i de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarihi Ceyhan Köprüsü Restore Edilecek

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve Ticaret Borsası Başkanımızla birlikte Tarihi Ceyhan Köprüsü ve Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunduk. Depremde hasar gören tarihi köprümüzün restorasyon çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü’müz tarafından yapılacak. Deprem öncesi tüm hazırlıkları tamamladığımız ve hizmete açmayı planladığımız Kılavuzlu Millet Bahçesi, depremde konutları hasar alan hemşehrilerimize ev sahipliği yaptı. İnşallah yeniden ülkemizin en güzel millet bahçelerinden birisi olarak hemşehrilerimize hizmet vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Hemşehrilerimizi Kısa Sürede Kalıcı Konutlarına Kavuşturacağız

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “EXPO 2023 alanı içerisinde yer alan Savunma Sanayi Konteyner Kent’i ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. İnşallah taleplerini en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Kalıcı konutlarımızın inşası da büyük bir hızla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda hemşehrilerimizin büyük bir kısmını 1 yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturacağız” cümlelerini kaydetti.