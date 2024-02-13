Düzenlenen törenlere katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen KKTC cumhurbaşkanı ersin tatar, bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi.

KMTSO’yu da ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Tatar, burada yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ve geleceğe emin adımlarla ilerlemenin kararlılığı olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası Aksu Habere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şu ifadelere yer verdi.