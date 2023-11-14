Geçtiğimiz hafta alınan kararla Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde İsrail destekçisi ürünlerin satış ve dağıtımını yasaklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de personellerin maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm ödeme sistemlerinde yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY Kart’a geçileceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini ve Büyükşehir Belediyemize ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemimiz olan TROY Kart’a taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğine, zulme karşı durarak herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Soykırımın ilk anından itibaren sosyal tesislerimizde bu zulme destek olan tüm firmaları boykot edeceğimizi ifade etmiş, bu firmaların tüm mallarını kaldırmıştık. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personel maaşları ile kurum ödemelerimizi yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart'a taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz, milletimiz Filistin halkının yanındadır. "

