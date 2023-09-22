Ülke TV ve aksu TV ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan başkan güven, kalıcı konutlardan 508 tanesinin ilk etapta teslim edileceğini söyledi.
Başkan güven, vatandaşların  Afşin’e dönüş yapmaya başladığını belirtti.
 
 