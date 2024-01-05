Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından personeller eşliğinde ders çalışma imkanı bulunan kütüphaneleri ziyaret eden Başkan Güven, Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ayhan Taş ve çalışanlardan bilgi aldı.

Başkan Güven, “Konteyner kent içerisinde kurulan kütüphanede çocuklarımızın ders çalışması ve zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için güzel bir ortam oluşturuldu. Bu güzel ortamı sağlayan psiko destek ekibine ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı öğrenciler, başkan Güven’e hediyeler için teşekkür etti.